Объем куска железа 0,1 дм3. Какая выталкивающая сила действует на него при полном погружении в воду? в керосин?
Физика
Объем куска железа 0,1 дм3. Какая выталкивающая сила действует на него при полном погружении в воду? в керосин?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сила архимеда зависит от плотности жидкости и объема F=pgh F=1000*10*0,1*10 ^-3=1Н вода F=800*10*0,1*10^-3=0,8Н керосин
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