Объем куска железа 0,1 дм3. Какая выталкивающая сила действует на него при полном погружении в воду? в керосин?

Физика

Объем куска железа 0,1 дм3. Какая выталкивающая сила действует на него при полном погружении в воду? в керосин?

Автор: Гость