Даты прихода весны по старинным календарям
Окружающий мир
Даты прихода весны по старинным календарям
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По правде 25 марта , 1 апреля , 5 апреля . но чаще всего с 1 апреля
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