Дауысыз дыбыстарды табуга ол калай

Қазақ тiлi
Дауысыз дыбыстарды табуга ол калай
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Пффф онай дауыссыз дыбыс созылмайды ал дауысты керисинше
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