Дауысыз дыбыстарды табуга ол калай
Қазақ тiлi
Дауысыз дыбыстарды табуга ол калай
Ответ(ы):
Гость:
Пффф онай дауыссыз дыбыс созылмайды ал дауысты керисинше
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста !!! Найдите значения выражения: А)m+2n при m=6.4, n=3.2; Б)3c-d при c=1.3, d=0.9; В)x+2y-3z при x=10, y=25, z=20; Г)a...
Математика
Математика
Собрали 700 кг картофеля. в первый день вывезли на склад 9 мешков по 24 кг. Во второй д??нь 7 мешков по 28 кг. Сколько кг картофеля осталось вывезт...