Собрали 700 кг картофеля. в первый день вывезли на склад 9 мешков по 24 кг. Во второй д??нь 7 мешков по 28 кг. Сколько кг картофеля осталось вывезти с поля?

Математика

Собрали 700 кг картофеля. в первый день вывезли на склад 9 мешков по 24 кг. Во второй д??нь 7 мешков по 28 кг. Сколько кг картофеля осталось вывезти с поля?

Автор: Гость