Собрали 700 кг картофеля. в первый день вывезли на склад 9 мешков по 24 кг. Во второй д??нь 7 мешков по 28 кг. Сколько кг картофеля осталось вывезти с поля?
Математика
Собрали 700 кг картофеля. в первый день вывезли на склад 9 мешков по 24 кг. Во второй д??нь 7 мешков по 28 кг. Сколько кг картофеля осталось вывезти с поля?
Ответ(ы):
Гость:
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Литература
Какой фрагмент оперы римского-корсакова по сказке пушкина часто исполняется отдельно? а)Марш Черномора б)полет шмеля надеюсь на помощь!! 15 бал...
Математика
За одну смену на молокозаводе изготовили 300 кг сливочного масла и маргарина. Эти п??одукты разложили поровну в коробки: масло в 12 коробок, а марг...
Русский язык