Какой фрагмент оперы римского-корсакова по сказке пушкина часто исполняется отдельно? а)Марш Черномора б)полет шмеля надеюсь на помощь!! 15 баллов.!
Литература
Какой фрагмент оперы римского-корсакова по сказке пушкина часто исполняется отдельно? а)Марш Черномора б)полет шмеля надеюсь на помощь!! 15 баллов.!
Ответ(ы):
Гость:
О мы это проходили итак Римский-Корсаков Н. А. "Полет шмеля" из оперы "Сказка о Царе Салтане"
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