Пушистый платок или зверь?

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Пушистый платок или зверь?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Зверь, наверное. Не очень поняла вопрос.
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