800-с:6=786 реши уравнение
Математика
800-с:6=786 реши уравнение
Ответ(ы):
Гость:
С:6=800-786 с:6=14 с=14*6 с=84
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