давление водяного пара при 15 градусов C, равно 1280 Па. объем 5,76л. Каким будет давление пара, если температура павысится до 27 градусов, а объем увеличится до 8л?

Физика

давление водяного пара при 15 градусов C, равно 1280 Па. объем 5,76л. Каким будет давление пара, если температура павысится до 27 градусов, а объем увеличится до 8л?

Автор: Гость