давление водяного пара при 15 градусов C, равно 1280 Па. объем 5,76л. Каким будет давление пара, если температура павысится до 27 градусов, а объем увеличится до 8л?
Физика
давление водяного пара при 15 градусов C, равно 1280 Па. объем 5,76л. Каким будет давление пара, если температура павысится до 27 градусов, а объем увеличится до 8л?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(p1*V1)/T1=(p2*V2)/T2; p2=(p1*V1*T2)/(V2*T1); p2=(1280Па*5.76*10 в -3 степени м куб.*300К)/(8*10 в -3 степени м куб.*288К)=960Па. Т1=15 градусов С = 288К; Т2=27 градусов С = 300К.
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