Давно это было.Чистили дорогу в горах.В узком месте лежал огромный камень.Как его ??брать.Не знали тогда подъемных кранов.Не было могучих машин.Только сотня лошадей могла увезти камень.Но простой крестьянин взялся один убрать к...
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Давно это было.Чистили дорогу в горах.В узком месте лежал огромный камень.Как его ??брать.Не знали тогда подъемных кранов.Не было могучих машин.Только сотня лошадей могла увезти камень.Но простой крестьянин взялся один убрать камень. Подкопал он лопатой яму под самый камень. Камень и рухнул в яму. Подровнял мужик землю-и дорога готова.Вот так просто русский человек трудное дело сделал. 1)Из чего видно,что дело было трудное? 2)Как справился крестьянин с этим делом? 3)Объясните смысл названия раззказа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) "только сотны лошадей могла увезти камень" 2) Он подкопал под камень яму, камень туда упал, а крестьянин его и засыпал. 3) А какой название то? Придумать надо?
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