Давно недавно сейчас скоро нескоро Этому ряду соответствуют идущие друг за друго?? события Куда в этом ряду поставить только что а)после давно б)после недавно в)после сейчас г)после скоро д)после нескоро
Русский язык
Давно недавно сейчас скоро нескоро Этому ряду соответствуют идущие друг за друго?? события Куда в этом ряду поставить только что а)после давно б)после недавно в)после сейчас г)после скоро д)после нескоро
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В) сейчас- только что
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Запишите обозначение, аналитическую и геометрическую модели числового промежутка: «Луч с концом в точке 7». Сколько натуральных чисел принадлеж...