Давно недавно сейчас скоро нескоро Этому ряду соответствуют идущие друг за друго?? события Куда в этом ряду поставить только что а)после давно б)после недавно в)после сейчас г)после скоро д)после нескоро

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Давно недавно сейчас скоро нескоро Этому ряду соответствуют идущие друг за друго?? события Куда в этом ряду поставить только что а)после давно б)после недавно в)после сейчас г)после скоро д)после нескоро

Автор: Гость