Давно замечено, что в северных морях, где вода холодная, водоросли растут лучше, чем в морях южных широт.
Биология
Давно замечено, что в северных морях, где вода холодная, водоросли растут лучше, чем в морях южных широт.
Ответ(ы):
Гость:
В северных морях холоднее поэтому водоросли тянутся к свету, а в южных широтах много солнца поэтому водоросли прячутся в тени под водой
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