Давно замечено, что в северных морях, где вода холодная, водоросли растут лучше, чем в морях южных широт.

Биология
Давно замечено, что в северных морях, где вода холодная, водоросли растут лучше, чем в морях южных широт.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В северных морях холоднее поэтому водоросли тянутся к свету, а в южных широтах много солнца поэтому водоросли прячутся в тени под водой
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Люди помогите срочно надо вычислить,в первом должно получится -2 а в третьем 2.
Ответить
Русский язык
Самодиктант.запиши 10-12 неопределённых местоимений прилогательных,местоимений числительных,местоимений существительных с предлогами и без предлогов.
Ответить
Математика
Х/5=1400-900 КАК РЕШИТЬ ОБН
Ответить
Обществознание
Помогите пожалуйста! Слово «экономика» употребляется в различных значениях. Какой из примеров иллюстрирует экономику как хозяйство? 1) изучени...
Ответить
Математика
На некотором острове, имеющем форму треугольника, расположены три государства, столицы этих государств находятся в вершинах треугольника. Территори...
Ответить