Дед Афанасий заготовил на зиму 6 бочек квашеной капусты и 14 бочонков солёных огурцов.В одной бочке вмещается 26 кг капусты.Сколько килограммов огурцов в одном бочонке если всего дед Афанасий заготовил 324 кг овощей? С краткой...
Математика
Дед Афанасий заготовил на зиму 6 бочек квашеной капусты и 14 бочонков солёных огурцов.В одной бочке вмещается 26 кг капусты.Сколько килограммов огурцов в одном бочонке если всего дед Афанасий заготовил 324 кг овощей? С краткой записью!
Ответ(ы):
Гость:
6*26=156кг капусты 324-156= 168 всего огурцов 168:14= 12 кг огурцов в 1 бочонке Ответ:12кг
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