Дед Афанасий заготовил на зиму 6 бочек квашеной капусты и 14 бочонков солёных огурцов.В одной бочке вмещается 26 кг капусты.Сколько килограммов огурцов в одном бочонке если всего дед Афанасий заготовил 324 кг овощей? С краткой...

Математика

Дед Афанасий заготовил на зиму 6 бочек квашеной капусты и 14 бочонков солёных огурцов.В одной бочке вмещается 26 кг капусты.Сколько килограммов огурцов в одном бочонке если всего дед Афанасий заготовил 324 кг овощей? С краткой записью!

Автор: Гость