Помогите перевести с английского языка на русский язык. В Британии многие дети лю??ят сказки об игрушечных медвежатах.

Английский язык
Помогите перевести с английского языка на русский язык. В Британии многие дети лю??ят сказки об игрушечных медвежатах.
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Гость:
In Britain many children love stories about toy bears
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