Помогите перевести с английского языка на русский язык. В Британии многие дети лю??ят сказки об игрушечных медвежатах.

Английский язык

Помогите перевести с английского языка на русский язык. В Британии многие дети лю??ят сказки об игрушечных медвежатах.

Автор: Гость