Дерево живет корнями,а человек друзьями.Поставить ударение
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Дерево живет корнями,а человек друзьями.Поставить ударение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Деееерево живеееееет корняяяями а человеееек друзьяяяями
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