Десять вопросов о лицее и о Пушкине из текстов "Поступление в лицей"и "Открытие лицея".Даю 10 баллов.

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Десять вопросов о лицее и о Пушкине из текстов "Поступление в лицей"и "Открытие лицея".Даю 10 баллов.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я бы посоветовала ему справлять со своими страхами, потому что если такой человек не справится со своими страхами то он не станет успеваемым и уважаемымм в обществе людей.
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