Помогите зделать пожалуйста 17,18,19

Математика
Помогите зделать пожалуйста 17,18,19
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задача 17. Ответ: 495 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Какие страны наиболее густо заселены?
Ответить
Математика
1/5 т + 900 кг , выразить в т ,кг
Ответить
Химия
Записать краткое и полное + ионнное уравнение и уровнять )) Ba(OH)2+HCI = K2CO3+HNO3= CaCI2+NaCO3=
Ответить
Математика
Проверочное слово у слову четыри
Ответить
Окружающий мир
Эскиз плаката призывающего людей бережно относиться к почве
Ответить