Записать краткое и полное + ионнное уравнение и уровнять )) Ba(OH)2+HCI = K2CO3+HNO3= CaCI2+NaCO3=
Химия
Записать краткое и полное + ионнное уравнение и уровнять )) Ba(OH)2+HCI = K2CO3+HNO3= CaCI2+NaCO3=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ba(OH)₂+2HCI = BaCI₂ + 2H₂O Ba(OH)₂+2H⁺ + 2CI⁻ = Ba²⁺ + 2CI⁻ + H₂O Ba(OH)₂+2H⁺ = Ba²⁺ + H₂O K₂CO₃+2HNO₃= 2KNO₃ + CO₂ + H₂O 2K⁺ + CO₃²⁻+2H⁺ + 2NO₃⁻= 2K⁺ + 2NO₃⁻ + CO₂↑ + H₂O CO₃²⁻+2H⁺ = CO₂↑ + H₂O CaCI₂+Na₂CO₃= CaCO₃↓ + 2NaCI Ca²⁺ + 2CI⁻ + 2Na⁺ + CO₃²⁻= CaCO₃↓ + 2Na⁺ + 2CI⁻ Ca²⁺ + CO₃²⁻= CaCO₃↓
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