Эскиз плаката призывающего людей бережно относиться к почве

Окружающий мир
Эскиз плаката призывающего людей бережно относиться к почве
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Автор: Гость
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Гость:
Ну незнаю я решила что это пойдёт
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