По данной концентрации ионов водорода в растворе ( в моль \ л) определить значение pH: 3,3 * 10 в - 3 степени
Химия
По данной концентрации ионов водорода в растворе ( в моль \ л) определить значение pH: 3,3 * 10 в - 3 степени
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[H+] =3,3 x 10⁻³ моль/л. pH = - lg[H⁺] pH = - lg[3,3 x 10⁻³ моль/л. ] pH =3,3
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