По данной концентрации ионов водорода в растворе ( в моль \ л) определить значение pH: 3,3 * 10 в - 3 степени

Химия

По данной концентрации ионов водорода в растворе ( в моль \ л) определить значение pH: 3,3 * 10 в - 3 степени

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