Х(Х-4)=-3 Помогите решить..

Алгебра
Х(Х-4)=-3 Помогите решить..
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X^2-4x=-3 x^2-4x+3=0 D=16-1=0 x=4/4 x=1
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