Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Х(Х-4)=-3 Помогите решить..
Алгебра
Х(Х-4)=-3 Помогите решить..
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X^2-4x=-3 x^2-4x+3=0 D=16-1=0 x=4/4 x=1
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
Математика
Помогите узнать ответ очень надо
Ответить
Математика
Помогите зделать пожалуйста 17,18,19
Ответить
География
Какие страны наиболее густо заселены?
Ответить
Математика
1/5 т + 900 кг , выразить в т ,кг
Ответить
Химия
Записать краткое и полное + ионнное уравнение и уровнять )) Ba(OH)2+HCI = K2CO3+HNO3= CaCI2+NaCO3=
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск