Деталь имеет форму прямоугольника с отношением сторон 2:1. Она изображена на черте??е в масштабе 3 : 5, причем периметр изображения равен 44 см. Каковы размеры детали

Математика

Деталь имеет форму прямоугольника с отношением сторон 2:1. Она изображена на черте??е в масштабе 3 : 5, причем периметр изображения равен 44 см. Каковы размеры детали

Автор: Гость