Деталь имеет форму прямоугольника с отношением сторон 2:1. Она изображена на черте??е в масштабе 3 : 5, причем периметр изображения равен 44 см. Каковы размеры детали

Математика
Деталь имеет форму прямоугольника с отношением сторон 2:1. Она изображена на черте??е в масштабе 3 : 5, причем периметр изображения равен 44 см. Каковы размеры детали
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 44см *3:5=26,4см ( реальный периметр детали) 2)Pпр = 2(А+В); А=2Х, В=Х; составим уравнение : 26,4=2(2Х+Х) 26,4:2=3Х 13,2=3Х Х=13,2:3 Х=4,4см ( сторона В) 3) 2*4,4=8,8см ( сторона А) Ответ: размеры детали равны : длина 8,8см,ширина 4,4см.
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