Помогите! СВЕТ ЗА ОДНУ СЕКУНДУ ПРОХОДИТ 300000 КМ. СВЕТ ОТ СОЛНЦА ДОСТИГАЕТ ЗЕМЛИ ЗА 8 МИН 20 СЕК.КАКОВО РАССТОЯНИЕ ОТ ЗЕМЛИ ДО СОЛНЦА!?

Математика

Помогите! СВЕТ ЗА ОДНУ СЕКУНДУ ПРОХОДИТ 300000 КМ. СВЕТ ОТ СОЛНЦА ДОСТИГАЕТ ЗЕМЛИ ЗА 8 МИН 20 СЕК.КАКОВО РАССТОЯНИЕ ОТ ЗЕМЛИ ДО СОЛНЦА!?

Автор: Гость