Помогите! СВЕТ ЗА ОДНУ СЕКУНДУ ПРОХОДИТ 300000 КМ. СВЕТ ОТ СОЛНЦА ДОСТИГАЕТ ЗЕМЛИ ЗА 8 МИН 20 СЕК.КАКОВО РАССТОЯНИЕ ОТ ЗЕМЛИ ДО СОЛНЦА!?
Математика
Помогите! СВЕТ ЗА ОДНУ СЕКУНДУ ПРОХОДИТ 300000 КМ. СВЕТ ОТ СОЛНЦА ДОСТИГАЕТ ЗЕМЛИ ЗА 8 МИН 20 СЕК.КАКОВО РАССТОЯНИЕ ОТ ЗЕМЛИ ДО СОЛНЦА!?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8 мин 20 сек=500 секунд 300 000*500=150 000 000 км-свет от солнца достигает Земли Ответ: 150 000 000кмм
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