Помогите! СВЕТ ЗА ОДНУ СЕКУНДУ ПРОХОДИТ 300000 КМ. СВЕТ ОТ СОЛНЦА ДОСТИГАЕТ ЗЕМЛИ ЗА 8 МИН 20 СЕК.КАКОВО РАССТОЯНИЕ ОТ ЗЕМЛИ ДО СОЛНЦА!?

Математика
Помогите! СВЕТ ЗА ОДНУ СЕКУНДУ ПРОХОДИТ 300000 КМ. СВЕТ ОТ СОЛНЦА ДОСТИГАЕТ ЗЕМЛИ ЗА 8 МИН 20 СЕК.КАКОВО РАССТОЯНИЕ ОТ ЗЕМЛИ ДО СОЛНЦА!?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8 мин 20 сек=500 секунд 300 000*500=150 000 000 км-свет от солнца достигает Земли Ответ: 150 000 000кмм
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
В зависимости от соотношения коэффициентов (a:b) между ортофосфорной кислотой и ги??роксидом железа(III) могут образоваться различные соли: aFe(O...
Ответить
Русский язык
Корень в словах мельник и мельница выделить надо
Ответить
Химия
Как из хлорида бария получить гидроксид бария
Ответить
Алгебра
F(x)=(4x^2-7x)^2 f'(0)
Ответить
Русский язык
Напиши мини сочинение на тему ,,Когда я буду президентом,,.
Ответить