Запишите в стандартном виде многочлен 5x * 3y^2 - 2xy * 7y + 0.5yx * 5x

Алгебра
Запишите в стандартном виде многочлен 5x * 3y^2 - 2xy * 7y + 0.5yx * 5x
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