Запишите предложения,употребляя глаголы в прошедшем времени. Птица,сердце( есть);??ека,медведь(уснуть);сучья,голова (трещать).
Русский язык
Запишите предложения,употребляя глаголы в прошедшем времени. Птица,сердце( есть);??ека,медведь(уснуть);сучья,голова (трещать).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Медведь уснул 2)Птица трещала в сучье Больше не знаю
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