дети собрали урюк 4 седмых всего урюка они положили в первый ящик,остальное -во второй ящик.масса урюка в первом ящике на 2целых 3 четвертых кг болше масса урюка во втором ящике.сколько кг урюка в двух ящиках?зарание спасибо

Математика

дети собрали урюк 4 седмых всего урюка они положили в первый ящик,остальное -во второй ящик.масса урюка в первом ящике на 2целых 3 четвертых кг болше масса урюка во втором ящике.сколько кг урюка в двух ящиках?зарание спасибо

Автор: Гость