дети собрали урюк 4 седмых всего урюка они положили в первый ящик,остальное -во второй ящик.масса урюка в первом ящике на 2целых 3 четвертых кг болше масса урюка во втором ящике.сколько кг урюка в двух ящиках?зарание спасибо

Математика
дети собрали урюк 4 седмых всего урюка они положили в первый ящик,остальное -во второй ящик.масса урюка в первом ящике на 2целых 3 четвертых кг болше масса урюка во втором ящике.сколько кг урюка в двух ящиках?зарание спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х кг- масса урюка в первом ящике х-2,75кг - масса урюка во втором ящике   х кг ======= 4/7 (х-2,75) кг ====== 3/7 3/7 * х = (х-2,75) * 4/7 [latex]\frac{3x}{7}[/latex] = [latex]\frac{4(x-2,75}{7}[/latex] 3х=4(х-2,75) 3х=4х-11 х=11 кг - масса урюка в первом ящике 11-2,75=8,25 кг - масса урюка во втором ящике 11+8,25=19,25 кг урюка всего. Ответ. 19,25кг урюка всего.
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