-14,63 +(-7,49)-(-11,98)
Математика
-14,63 +(-7,49)-(-11,98)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-14,63 +(-7,49)-(-11,98)=-14,63-7,49+11,98=-10,14 Ответ. -10,14
Гость:
-14,63+(-7,49)-(-11,98)= -14,63-7,49+11,98 = -22,12+11,98 = -10,14
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Математика
Физика
Какой минимальный объём должна иметь подводная часть надувной лодки массой 7 кг чтобы удержать на воде юного рыболова вес которого 380Н?
Геометрия
В прямоугольном треугольнике катет,лежащий против угла 60 градусов,равен 3корнем из 3 см.Найдите две другие стороны этого треугольника и его площадь.