-14,63 +(-7,49)-(-11,98)

Математика
-14,63 +(-7,49)-(-11,98)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-14,63 +(-7,49)-(-11,98)=-14,63-7,49+11,98=-10,14 Ответ. -10,14
Гость:
-14,63+(-7,49)-(-11,98)= -14,63-7,49+11,98 = -22,12+11,98 = -10,14
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