Какой минимальный объём должна иметь подводная часть надувной лодки массой 7 кг чтобы удержать на воде юного рыболова вес которого 380Н?

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Переведем силу в ее массовый эквивалент, получится масса рыбака 38,78 кг . Вместе с массой лодки получится 45,78кг - эту массу нам нужно уравновесить выталкивающей силой архимеда. Получится в объеме лодки содежится такая масса воды. 45,78/1000= 0,04578 куб.метров - минимум объема для этой лодки с рыболовом