емкость конденсатора колебательного контура 0.05мкФ. Какой должна быть индуктивность катушки контура,чтобы при циклической частоте 1000 c-1 степени в цепи наступил электрический резонанс?
Физика
емкость конденсатора колебательного контура 0.05мкФ. Какой должна быть индуктивность катушки контура,чтобы при циклической частоте 1000 c-1 степени в цепи наступил электрический резонанс?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
емкость конденсатора колебательного контура С=0.05мкФ. Какой должна быть индуктивность катушки контура,чтобы при циклической частоте ω=1000 c-1 степени в цепи наступил электрический резонанс? С=0.05мкФ ω=1000 c-1 L -? из формулы Томпсона есть следствие ω^2=1/(CL) L=1/(Cω^2)=1/(0.05*10^-6*1000^2)= 20 Гн Ответ = 20 Гн
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Физика
человек массой 60 кг, бегущий со скоростью 7 м/с догоняет тележку массой 40 кг, движущуюся со скоростью 2 м/с и вскакивает на неё. Скорость тележки...
Геометрия
Из точки A к окружности с центром O и радиусом 8 см проведены касательные AB и AC (B и C точки касания). Найдите AB и AC, если угол BAC=60 градусов
Физика
На сколько увеличится внутренняя энергия трех молей идеального двухатомного газа при изохорном нагревании его от 190до 210С