емкость конденсатора колебательного контура 0.05мкФ. Какой должна быть индуктивность катушки контура,чтобы при циклической частоте 1000 c-1 степени в цепи наступил электрический резонанс?

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емкость конденсатора колебательного контура С=0.05мкФ. Какой должна быть индуктивность катушки контура,чтобы при циклической частоте ω=1000 c-1 степени в цепи наступил электрический резонанс? С=0.05мкФ ω=1000 c-1 L -? из формулы Томпсона есть следствие ω^2=1/(CL) L=1/(Cω^2)=1/(0.05*10^-6*1000^2)= 20 Гн Ответ = 20 Гн