Длинна комнаты 8 м , ширина составляет 7/8 длины , а высота равна 2,6 с. Стены комнаты собрались покрасить . Найдите площадь покраски.

Математика

Длинна комнаты 8 м , ширина составляет 7/8 длины , а высота равна 2,6 с. Стены комнаты собрались покрасить . Найдите площадь покраски.

Автор: Гость