Длинна комнаты 8 м , ширина составляет 7/8 длины , а высота равна 2,6 с. Стены комнаты собрались покрасить . Найдите площадь покраски.
Математика
Длинна комнаты 8 м , ширина составляет 7/8 длины , а высота равна 2,6 с. Стены комнаты собрались покрасить . Найдите площадь покраски.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)8*7\8=7(м) длина комнаты 2)8*7*2.6=145.6 (см)-площадь покраски. Ответ:145.6
Гость:
Шарина = 8*7/8 = 7 метров площаль покраски = 2(7+8)*2,6 = 30*2,6 = 78 квадратных метров.
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