На одном станке за 7 ч сделали 728 деталей, а на другом за 9 ч на 235 деталей больше. На каком станке изготавливали в час больше деталей? На сколько?
Математика
На одном станке за 7 ч сделали 728 деталей, а на другом за 9 ч на 235 деталей больше. На каком станке изготавливали в час больше деталей? На сколько?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
728/7=104 детали в час на первом станке (728+235)/9=107 деталей в час - на втором станке 107-104=3 детали Ответ. на втором станке изготавливали в час на 3 детали больше
Гость:
1) 728/7=104 (дет.) - делали на одном станке в час 2) 728+235=963 (дет.) - за 9 часов по 3) 963/9=107 (дет.) -в час делали на другом станке 4) 107-104=3 (дет.) Ответ: на втором станке делали в час на 3 детали с больше, чем на первом.
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