1.Атомный ледокол,развивал мощьность 32,4 МВт, прёшёл во льдах путь 20 км за 5 ч. Определите среднюю силу сопротивления двужению ледокола. 2. Какую работу совершит насос за время,равное 1ч если за 1 с он поднимает на высоту 4м ...
Физика
1.Атомный ледокол,развивал мощьность 32,4 МВт, прёшёл во льдах путь 20 км за 5 ч. Определите среднюю силу сопротивления двужению ледокола. 2. Какую работу совершит насос за время,равное 1ч если за 1 с он поднимает на высоту 4м воду объемом 5л? 3. На концы рычага действуют силы 4 Н и 20 Н Длина рычага равна 60 см. На каком расстоянии от места приложения большей силы распологается точка опоры,если рычаг находится в равновесии?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)N=F*v V=S/t=20000/18000=1,1 F=N/v=32,4 /1,1=29,45МВт 2)A=mgh=10*4*3600*5=20*36000=720000=720кДж 3)на расстоянии 10 см( как относятся силы, так относятся и плечи! раз одна сила в 5 раз больше, то ее плечо в 5 раз меньше!) 4)
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