1.Атомный ледокол,развивал мощьность 32,4 МВт, прёшёл во льдах путь 20 км за 5 ч. Определите среднюю силу сопротивления двужению ледокола. 2. Какую работу совершит насос за время,равное 1ч если за 1 с он поднимает на высоту 4м ...

Физика

1.Атомный ледокол,развивал мощьность 32,4 МВт, прёшёл во льдах путь 20 км за 5 ч. Определите среднюю силу сопротивления двужению ледокола. 2. Какую работу совершит насос за время,равное 1ч если за 1 с он поднимает на высоту 4м воду объемом 5л? 3. На концы рычага действуют силы 4 Н и 20 Н Длина рычага равна 60 см. На каком расстоянии от места приложения большей силы распологается точка опоры,если рычаг находится в равновесии?

Автор: Гость