Из точки A к окружности с центром O и радиусом 8 см проведены касательные AB и AC (B и C точки касания). Найдите AB и AC, если угол BAC=60 градусов

Геометрия
Из точки A к окружности с центром O и радиусом 8 см проведены касательные AB и AC (B и C точки касания). Найдите AB и AC, если угол BAC=60 градусов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
проведем отрезки OB=OC+8см также проведем биссектриссу OA/ сторона BO и OC лежат против угла 30 градусов значит равны половине гипотенузы AO=16 по т. пифагора BA^2=AC^2=256-64=корень из 192 или 4*на корень из 12=8*на корень из трех  
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