На сколько увеличится внутренняя энергия трех молей идеального двухатомного газа при изохорном нагревании его от 190до 210С
Физика
На сколько увеличится внутренняя энергия трех молей идеального двухатомного газа при изохорном нагревании его от 190до 210С
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ΔU = 5/2 * ν * ΔT , где ν - это кол-во вещества, 5/2 - коэффицент для двухатомого газа. ΔT = 210-190 = 20 (Не нужно переводить в Кельвины, т.к. это изменение) ΔU = 5/2 * 3 * 20 = 150 Дж
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