На сколько увеличится внутренняя энергия трех молей идеального двухатомного газа при изохорном нагревании его от 190до 210С

Физика
На сколько увеличится внутренняя энергия трех молей идеального двухатомного газа при изохорном нагревании его от 190до 210С
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ΔU = 5/2 * ν * ΔT , где ν - это кол-во вещества, 5/2 - коэффицент для двухатомого газа.   ΔT = 210-190 = 20 (Не нужно переводить в Кельвины, т.к. это изменение)   ΔU = 5/2 * 3 * 20 = 150 Дж
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