На сколько увеличится внутренняя энергия трех молей идеального двухатомного газа при изохорном нагревании его от 190до 210С

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ΔU = 5/2 * ν * ΔT , где ν - это кол-во вещества, 5/2 - коэффицент для двухатомого газа. ΔT = 210-190 = 20 (Не нужно переводить в Кельвины, т.к. это изменение) ΔU = 5/2 * 3 * 20 = 150 Дж