человек массой 60 кг, бегущий со скоростью 7 м/с догоняет тележку массой 40 кг, движущуюся со скоростью 2 м/с и вскакивает на неё. Скорость тележки станет равной.
Физика
человек массой 60 кг, бегущий со скоростью 7 м/с догоняет тележку массой 40 кг, движущуюся со скоростью 2 м/с и вскакивает на неё. Скорость тележки станет равной.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
человек массой m=60 кг, бегущий со скоростью v=7 м/с догоняет тележку массой M=40 кг, движущуюся со скоростью V=2 м/с и вскакивает на неё. Скорость u= =тележки станет равной. mv + MV = (m+M)u u=(mv + MV )/ (m+M)=(60*7 + 40*2)/(60+40)= 5 м/с Ответ Скорость тележки станет 5 м/с
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