человек массой 60 кг, бегущий со скоростью 7 м/с догоняет тележку массой 40 кг, движущуюся со скоростью 2 м/с и вскакивает на неё. Скорость тележки станет равной.

Физика

человек массой 60 кг, бегущий со скоростью 7 м/с догоняет тележку массой 40 кг, движущуюся со скоростью 2 м/с и вскакивает на неё. Скорость тележки станет равной.

Автор: Гость