Девочки и мальчики сделали для украшения елки 63 фонарика.Девочки сделали 43 фонарика а мальчики-остальные. На сколько больше фонариков сделали девочки,чем мальчики?
Математика
Девочки и мальчики сделали для украшения елки 63 фонарика.Девочки сделали 43 фонарика а мальчики-остальные. На сколько больше фонариков сделали девочки,чем мальчики?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 63 - 43 = 20 - сделали мальчики 2) 63 - 20 = 43 - сделали девочки больше чем мальчики
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