Девочки и мальчики сделали для украшения елки 63 фонарика.Девочки сделали 43 фонарика а мальчики-остальные. На сколько больше фонариков сделали девочки,чем мальчики?

Математика

Девочки и мальчики сделали для украшения елки 63 фонарика.Девочки сделали 43 фонарика а мальчики-остальные. На сколько больше фонариков сделали девочки,чем мальчики?

Автор: Гость