Диагональ АС прямоугольника АВСД равна 3 см и составляет со стороной АД угол 37 гра??уса найдите площадь прямоугольника АВСД!!!
Математика
Диагональ АС прямоугольника АВСД равна 3 см и составляет со стороной АД угол 37 гра??уса найдите площадь прямоугольника АВСД!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
AB=AC*sin37=3*0.6=1.8см BC=AC*cos37=3*0.8=2.4см S=1.8см*2.4см=4.32(см^2)
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