Почему так назван город Петербург

История
Почему так назван город Петербург
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потом что его основал Петр 1. Вчесть него и назван этот замечательный город.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Придумать текст "ПЕРВЫЕ ДНИ ВЕСНЫ"(7-10предложений) с использованием местоимений, н??д местоимениями обозначить разряд
Ответить
Математика
Какие фигуры живут в указанных комнатках
Ответить
Русский язык
Прочитайте словосочетания и скажите какие из них можно использовать рассказывая о том что происходит в природе в марте.апреле. и мае. Составьте и з...
Ответить
Математика
1/4 *3 2 *7/15 7/18 *2 7*1/8 1/9 *2 2*13/20 1/30*3 3*7/24
Ответить
Алгебра
Помогите с алгеброй !! Интегралы !! 3,5,6 (б)
Ответить