Почему так назван город Петербург
История
Почему так назван город Петербург
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потом что его основал Петр 1. Вчесть него и назван этот замечательный город.
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