Диагональ куба равна 10 см. Найдите ребро куба
Математика
Диагональ куба равна 10 см. Найдите ребро куба
Ответ(ы):
Гость:
Пусть длина ребра куба равна а см. По теореме Пифагора а²+а²=10² (10 - длина диагонали куба) 2а²=100 а²=100:2 а²=50 см - длина ребра куба.
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