Диагональ параллелограмма, равная 10 см, делит его на два треугольника, периметр которых равен 35 см. найдите периметр параллелограмма

Математика

Диагональ параллелограмма, равная 10 см, делит его на два треугольника, периметр которых равен 35 см. найдите периметр параллелограмма

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