Диагональ параллелограмма, равная 10 см, делит его на два треугольника, периметр которых равен 35 см. найдите периметр параллелограмма

Математика
Диагональ параллелограмма, равная 10 см, делит его на два треугольника, периметр которых равен 35 см. найдите периметр параллелограмма
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: АВСD - параллелограмм АС=10см - диагональ Р Δ АВС=35см ____________ Р АВСD - ?см АВ+ВС=Р-АС=35-10=25(см) АВ+ВС=СD+AD Р АВСD=AB+BC+CD+AD=25+25=50(cм) Ответ: Р=50см
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