С какой целью написано произведенье недоросль
Литература
С какой целью написано произведенье недоросль
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Показать проблему воспитания и образования, проблему самодержавного крепостного права, проблема крепостных крестьян. Также задача комедии состояла в том, чтобы "бичевать пороки"
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