Решите пж :₽ люди дам много баллов
Математика
Решите пж :₽ люди дам много баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
204 80 пр от 60=48 417=48 117=48:4=12 1717 (то есть сам х) = 12*17=204
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