Запиши все двузначные числа, чтобы сумма десятков и единиц каждого числа была рав??а 7
Математика
Запиши все двузначные числа, чтобы сумма десятков и единиц каждого числа была рав??а 7
Ответ(ы) на вопрос:
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16. 25. 34. 43. 52. 61. 70.
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