Сочинение с изпользование этих примеров. Помогите плизз!!!! Примеры: услышел шор??хи, спелая земляника, встретим настороженно, в напраалении земленичного щапоха, замолкшая в незапно кукушка, переход с рамашки на колольчи...

Гость: Гость:

Как-то я решил сходить в лес, чтобы порадовать родителей свежей земляникой. И вот, встав рано по утру, отправился в лес. Долго бродил по знакомым тропинкам, но поняв, что уже вечереет, начал поворачивать домой. Тут-то и ждало меня удивление: я сбился с дорожки! Перепугался до дрожи,а тут еще и посторонние шорохи! Решил искать дорогу (не оставаться же в лесу). Чем дальше я заходил, тем меньше было слышно птиц, кукушки внезапно замолкли. Но тут я вышел на поляну и увидел нечто чудесное: вся поляна была в спелой землянике, повсюду росли ромашки, плавно переходящие в колокольчики, а в кустах сидел золотистый щель. Переночевав на этой поляне, я отправился на поиски дома. Вскоре я вышел на дорогу, откуда автостопом добрался до деревни. С собой я насобирал много земляники и , вернувшись домой всем рассказывал о необычной поляне.