Что будет если в стакан с горячей водой опустить все металические изделия
Окружающий мир
Что будет если в стакан с горячей водой опустить все металические изделия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Изделия нагреются. Вода будет остывать быстрее.
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