Помогите пожалуйста! Нужно написать соченение про бога времени Хроноса! Кто знает дайте информацию пожалуйста.
Окружающий мир
Помогите пожалуйста! Нужно написать соченение про бога времени Хроноса! Кто знает дайте информацию пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хронос - в греческой мифологии персонификация времени; по одному из вариантов мифа, Хронос порождает огонь, воду и воздух. Так как имена Хронос и Кронос близки по звучанию, то древние греки приписывали Кроносу контроль за временем.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Математика
Окружающий мир