Помогите пожалуйста! Нужно написать соченение про бога времени Хроноса! Кто знает дайте информацию пожалуйста.

Окружающий мир
Помогите пожалуйста! Нужно написать соченение про бога времени Хроноса! Кто знает дайте информацию пожалуйста.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хронос - в греческой мифологии персонификация времени; по одному из вариантов мифа, Хронос порождает огонь, воду и воздух. Так как имена Хронос и Кронос близки по звучанию, то древние греки приписывали Кроносу контроль за временем.
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