Решите плиз побыстрее только 2 задание

Химия
Решите плиз побыстрее только 2 задание
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1Б 2В 3А.............................................
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