При равноускоренном движении в начальной скоростью 7 м/с тело за 4 секунды прошло 25м . Какой путь тело прошло за третью секунду ?

Физика
При равноускоренном движении в начальной скоростью 7 м/с тело за 4 секунды прошло 25м . Какой путь тело прошло за третью секунду ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано Vo=7 м/с t1=4 c S4=25 м t2=3 c t3=2 c ΔS3=S3-S2     S3=Vot2+0.5at2²   S2=Vot3+0.5at3²    S4=Vot1+0.5at1²  25=7*4+0.5a*16  a=-3/8 м/с²  дальше подставляй в предыдущие Дерзай 
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