При равноускоренном движении в начальной скоростью 7 м/с тело за 4 секунды прошло 25м . Какой путь тело прошло за третью секунду ?

Физика

При равноускоренном движении в начальной скоростью 7 м/с тело за 4 секунды прошло 25м . Какой путь тело прошло за третью секунду ?

Автор: Гость