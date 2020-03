При равноускоренном движении в начальной скоростью 7 м/с тело за 4 секунды прошло 25м . Какой путь тело прошло за третью секунду ?

Гость: Гость:

Дано Vo=7 м/с t1=4 c S4=25 м t2=3 c t3=2 c ΔS3=S3-S2 S3=Vot2+0.5at2² S2=Vot3+0.5at3² S4=Vot1+0.5at1² 25=7*4+0.5a*16 a=-3/8 м/с² дальше подставляй в предыдущие Дерзай