При равноускоренном движении в начальной скоростью 7 м/с тело за 4 секунды прошло 25м . Какой путь тело прошло за третью секунду ?
Физика
При равноускоренном движении в начальной скоростью 7 м/с тело за 4 секунды прошло 25м . Какой путь тело прошло за третью секунду ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано Vo=7 м/с t1=4 c S4=25 м t2=3 c t3=2 c ΔS3=S3-S2 S3=Vot2+0.5at2² S2=Vot3+0.5at3² S4=Vot1+0.5at1² 25=7*4+0.5a*16 a=-3/8 м/с² дальше подставляй в предыдущие Дерзай
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Задача Страницы в книге пронумерованы с первой. Для нумерации страниц в книге по??ребовалось 2118 цифр. Сколько страниц в этой книге? Задача ...