Отправьте решение пожалуйста
Математика
Отправьте решение пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выражаем из 1 уравнения х и представляем во второе решений нет.… 3 ≠ -9…
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