Отправьте решение пожалуйста

Математика
Отправьте решение пожалуйста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выражаем из 1 уравнения х и представляем во второе решений нет.… 3 ≠ -9…
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
При равноускоренном движении в начальной скоростью 7 м/с тело за 4 секунды прошло 25м . Какой путь тело прошло за третью секунду ?
Ответить
Математика
400X9060 В СТОЛБИК ДАЮ 25 БАЛЛОВ
Ответить
Окружающий мир
Что будет если в стакан с горячей водой опустить все металические изделия
Ответить
Математика
Задача Страницы в книге пронумерованы с первой. Для нумерации страниц в книге по??ребовалось 2118 цифр. Сколько страниц в этой книге? Задача ...
Ответить
Химия
Решите плиз побыстрее только 2 задание
Ответить