Образуйте простую и аналитическую превосходную степень от прилагательных(например: добрый – добрейший, самый добрый), если это возможно в литературном языке (приставку наи- не используем). Глубокий, дальний, плохой, сладкий, у...
Русский язык
Образуйте простую и аналитическую превосходную степень от прилагательных(например: добрый – добрейший, самый добрый), если это возможно в литературном языке (приставку наи- не используем). Глубокий, дальний, плохой, сладкий, узкий, мягкий, краткий, ранний.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Глубокий - глубочайший, самый глубокий. дальний - дальнейший, самый дальний. плохой - худшайший, самый плохой. сладкий - сладчайший, самый сладкий. узкий - ужайший, самый узкий. мягкий - мягчайший, самый мягкий. краткий - кратчайший, самый краткий. ранний - ранний, самый ранний.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Физика
При равноускоренном движении в начальной скоростью 7 м/с тело за 4 секунды прошло 25м . Какой путь тело прошло за третью секунду ?
Математика