Образуйте простую и аналитическую превосходную степень от прилагательных(например: добрый – добрейший, самый добрый), если это возможно в литературном языке (приставку наи- не используем). Глубокий, дальний, плохой, сладкий, у...

Русский язык
Образуйте простую и аналитическую превосходную степень от прилагательных(например: добрый – добрейший, самый добрый), если это возможно в литературном языке (приставку наи- не используем). Глубокий, дальний, плохой, сладкий, узкий, мягкий, краткий, ранний.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Глубокий - глубочайший, самый глубокий. дальний - дальнейший, самый дальний. плохой - худшайший, самый плохой. сладкий - сладчайший, самый сладкий. узкий - ужайший, самый узкий. мягкий - мягчайший, самый мягкий. краткий - кратчайший, самый краткий. ранний - ранний, самый ранний.
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