Образуйте простую и аналитическую превосходную степень от прилагательных(например: добрый – добрейший, самый добрый), если это возможно в литературном языке (приставку наи- не используем). Глубокий, дальний, плохой, сладкий, у...

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Образуйте простую и аналитическую превосходную степень от прилагательных(например: добрый – добрейший, самый добрый), если это возможно в литературном языке (приставку наи- не используем). Глубокий, дальний, плохой, сладкий, узкий, мягкий, краткий, ранний.

Автор: Гость