Томендеги сойлемдерди турлаусыз мушелер косып толыктырып жаз

Қазақ тiлi
Томендеги сойлемдерди турлаусыз мушелер косып толыктырып жаз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Турлаусыз мушелер: толыктауыш-дополнение аныктауыш-определение пысыктауыш-обстоятельство
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